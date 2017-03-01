FDA одобрило препарат Qtern

FDA одобрило комбинированный препарат Qtern производства шведско-британской фармкомпании AstraZeneca, предназначенный для лечения сахарного диабета 2 типа, сообщает Pharma Times.

В 2015 году FDA отказалось одобрить препарат, запросив у фармкомпании дополнительные данные клинических исследований.

Qtern представляет собой фиксированную комбинацию ингибиторов DPP-4 saxagliptin и SGLT-2 dapagliflozin.

Qtern предназначен для улучшения контроля за уровнем глюкозы в крови в случаях, когда dapagliflozin не обеспечивает адекватного контроля, или когда пациент уже получает терапию комбинацией dapagliflozin и saxagliptin.

Эффективность и безопасность Qtern была продемонстрирована в ходе клинических исследований с участием взрослых пациентов, страдающих от сахарного диабета 2 типа, которым не подошла терапия metformin ввиду недостаточного контроля за уровнем глюкозы в крови.

Через 24 недели после начала лечения у пациентов, проходящих терапию saxagliptin в комбинации с dapagliflozin и metformin, уровень HbA1 снизился на 0,51% по сравнению с 0,16% в группе, получившей вместо saxagliptin плацебо.

Побочные эффекты от применения Qtern сходны с побочными эффектами от saxagliptin и dapagliflozin. Наиболее часто наблюдались гипогликемия и инфекция верхних дыхательных путей.