FDA одобрило препарат Kisqali для лечения рака молочной железы

FDA одобрило экспериментальный препарат Kisqali производства швейцарской фармацевтической компании Novartis AG в качестве терапии первой линии при раке молочной железы у женщин в постменопаузальном периоде, cообщает Reuters.

Применение Kisqali одобрено в комбинации с letrozole.

Решение FDA обусловлено результатами клинических исследований, которые продемонстрировали значительный рост показателя выживаемости без прогрессирования заболевания у пациентов, получавших комбинированную терапию, по сравнению с пациентами, получавшими только letrozole.

Kisqali способен подавлять активность киназ CDK4/6.