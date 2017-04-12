FDA одобрило препарат для лечения поздней дискинезии

FDA одобрило препарат Ingrezza производства американской фармкомпании Neurocrine Biosciences для лечения поздней дискинезии, пишет Pharma Times.

Данный препарат стал первым лекарственным средством, одобренным FDA для лечения состояния, возникающего как осложнение длительной терапии антипсихотическими препаратами.

Ingrezza является ингибитором везикулярного моноаминного переносчика 2 (VMAT2). В ходе клинических исследований препарат Ingrezza продемонстрировал способность в значительной степени уменьшать симптомы поздней дискинезии по сравнению с плацебо. Кроме того, в большинстве случаев терапия Ingrezza хорошо переносилась пациентами.