FDA одобрило препарат для лечения диареи при карциноидном синдроме

FDA одобрило препарат Xermelo (telotristat ethyl) производства американской Lexicon Pharmaceuticals для лечения диареи при карциноидном синдроме, сообщает Pharmacy Times.

Лекарственное средство применяется в комбинации с аналогами соматостатина и предназначено для лечения взрослых пациентов в случаях, когда терапия аналогами соматостатина не обеспечивает адекватного контроля.

Эффективность и безопасность препарата была продемонстрирована в ходе 12-недельных клинических исследований, в которых приняли участие пациенты с карциноидным синдромом на фоне метастатических нейроэндокринных опухолей. У пациентов, прошедших терапию аналогами соматостатина в комбинации с Xermelo, наблюдалось значительное снижение частоты дефекации по сравнению с группой, получившей аналоги соматостатина c плацебо.

Наиболее частыми побочными эффектами были тошнота, головная боль, депрессия, появление периферических отеков, метеоризм, снижение аппетита и повышение температуры.