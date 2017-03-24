FDA одобрило препарат Bavencio для лечения метастатической карциномы Меркеля

FDA одобрило препарат Bavencio (avelumab), разработанный совместно немецкой фармацевтической компанией Merck KGaA (в США и Канаде – EMD) и американской Pfizer, для лечения метастатической карциномы Меркеля, сообщает Reuters.

Bavencio является ингибитором PD-L1. Лекарственное средство предназначена для пациентов в возрасте от 12 лет.

Одобрение FDA основано на результатах клинических исследований. У 33% участников, получивших терапию Bavencio, наблюдалось уменьшение размера опухоли. Длительность ответа у 86% пациентов составила более 6 месяцев, а у 45% - более года.

Среди побочных эффектов были зафиксированы повышенная утомляемость, диарея, тошнота, снижение аппетита. Основными серьезными побочными эффектами были пневмония, гепатит, колит и нефрит.