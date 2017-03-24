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FDA одобрило препарат Bavencio для лечения метастатической карциномы Меркеля

24.03.2017

FDA одобрило препарат Bavencio (avelumab), разработанный совместно немецкой фармацевтической компанией Merck KGaA (в США и Канаде – EMD) и американской Pfizer, для лечения метастатической карциномы Меркеля, сообщает Reuters.

Bavencio является ингибитором PD-L1. Лекарственное средство предназначена для пациентов в возрасте от 12 лет.

Одобрение FDA основано на результатах клинических исследований. У 33% участников, получивших терапию Bavencio, наблюдалось уменьшение размера опухоли. Длительность ответа у 86% пациентов составила более 6 месяцев, а у 45% - более года.

Среди побочных эффектов были зафиксированы повышенная утомляемость, диарея, тошнота, снижение аппетита. Основными серьезными побочными эффектами были пневмония, гепатит, колит и нефрит.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Pfizer
Merck KGaA
Компании
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
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