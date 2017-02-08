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FDA одобрило препарат Amgen для лечения вторичного гиперпаратиреоза

08.02.2017

FDA одобрило препарат etelcalcetide для лечения вторичного гиперпаратиреоза у взрослых пациентов с хронической болезнью почек, проходящих процедуру диализа, разработанный американской биотехнологической компанией Amgen сообщает Reuters.

Препарат является первым новым лекарственным средством, одобренным для лечения данного заболевания за 12 лет.

Он будет продаваться под торговым наименованием Parsabiv.

Лекарственное средство вводится внутривенно трижды в неделю в конце процедуры диализа.

Parsabiv вызывает активацию кальций-чувствительных рецепторов, что приводит к снижению секреции паратиреоидного гормона главными клетками паращитовидной железы.

Ожидается, что годовой объем продаж препарата к 2023 году превысит 600 млн долл.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Amgen
Компании
Amgen Amgen Inc. — мультнациональная биофармацевтическая компания, штаб квартира Amgen расположена в Южной Калифорнии в городе Cаузенд Оукс, с представительствами в более чем 50 странах.
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