FDA не одобрило naloxone для интраназального применения

Американская фармкомпания Amphastar Pharmaceuticals заявила о том, что FDA отказалось одобрить лекарственное средство naloxone, которое используется при передозировках опиоидов, для интраназального применения, сообщает Reuters.

В США злоупотребление опиоидами приобрело масштабы эпидемии. Ежедневно 91 американец умирает от передозировки опиоидами.

Согласно полному ответному письму FDA, были выявлены проблемы в ходе исследования влияния человеческого фактора, которое было проведено с целью оценки его роли при применении лекарственного средства.

Amphastar уже продает naloxone в преднаполненных шприцах.