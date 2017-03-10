Фармпроизводители призвали врачей с осторожностью назначать биосимиляры

Европейские фармкомпании, столкнувшиеся с увеличивающейся конкуренцией со стороны биоаналогов, призвали врачей с осторожностью переводить пациентов с оригинального препарата на его биосимиляр, cообщает Reuters.

Биосимиляр демонстрирует сходные с оригинальным препаратом физико-химические свойства, эффективность и безопасность, однако не является его полным аналогом. Тем не менее, Евросоюз одобряет все большее число биосимиляров: в Европе в настоящее время зарегистрированы 24 биоаналога, тогда как в США – 4.

В связи с этим фармпроизводители обратились к врачам, призвав их принимать решение о переводе больного на терапию биоаналогом, основываясь на индивидуальных особенностях заболевания каждого пациента.