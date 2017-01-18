 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Технологии государственной важности
Current issue #1, 2017
2017
Авансы и долги
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
152

Фармкомпании вступили в борьбу с неинфекционными заболеваниями в бедных странах

18.01.2017

В ходе Всемирного экономического форума в Давосе 22 международные фармацевтические компании, в т.ч. Pfizer, Merck & Co. (за пределами США и Канады - MSD), Novartis, Roche, Sanofi и GlaxoSmithKline заявили о намерении инвестировать 50 млн долл. в течение 3 лет на борьбу с онкологическими и другими неинфекционными заболеваниями в бедных странах, сообщает Reuters. Проект поддержан Всемирным банком.

Ранее основной целью глобальной фармотрасли в бедных и беднейших странах были инфекционные заболевания, в частности малярия. Компании поставляли туда вакцины, лекарственные препараты и противомоскитные сетки.

В настоящее время смертность от инфекционных заболеваний в этих странах снижается. Население становится более урбанизированным. Соответственно, развиваются заболевания, обусловленные западным образом жизни, в частности рак, сахарный диабет, а также заболевания сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей.

По данным ВОЗ, на неинфекционные заболевания приходится 70% смертей во всем мире, из которых почти три четверти – в странах с низким и средним уровнем доходов.

По словам исполнительного директора швейцарской фармкомпании Roche Северина Швана, его компания и другие фармпроизводители уже ввели в этих странах льготное ценообразование на свою продукцию.

Он убежден, что для того, чтобы пациенты в странах Африки, Азии и Латинской Америки могли в полной мере воспользоваться новейшими разработками в области медицины необходимо коренным образом изменить системы здравоохранения, особенно госпитальную инфраструктуру.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
18.01.2017 Novartis может увеличить инвестиции в США в случае снижения налоговой ставки
17.01.2017 Бизнесу в здравоохранении не хватает денег и предсказуемой регуляторики
25.10.2016 Amgen инвестирует в фонд цифрового здравоохранения eHealth Ventures
14.10.2016 «Герофарм» получил инвестиции РФПИ на строительство завода в Санкт-Петербурге
22.09.2016 Марк Цукерберг и его жена выделят 3 млрд долл. на медицинские исследования
Метки
инвестиции
Компании
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK, LSE: GSK, NYSE: GSK) — британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
Merck Merck & Co., Inc. (за пределами США и Канады Merck Sharp & Dohme, MSD) образована в 1891 г. как американское подразделение немецкой фармкомпании, ныне Merck KgaA. После Первой мировой войны правительство США конфисковало активы немецких компаний и с 1917 г. Merck стал независимой американской фармацевтической компанией.
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Roche Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. (F. Hoffmann-La Roche Ltd, широко известная как Roche) — швейцарская фармацевтическая компания, одна из ведущих компаний в области фармацевтики и диагностики.
Sanofi Sanofi (до лета 2011 года Sanofi-Aventis) — диверсифицированная фармацевтическая компания. Является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций. Sanofi-Aventis работает более, чем в ста странах. Штаб-квартира компании находится в Париже.
Персоны
Шван Северин
Исполнительный директор Roche
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Технологии государственной важности
Current issue #1, 2017
2017
Авансы и долги
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения