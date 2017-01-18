Фармкомпании вступили в борьбу с неинфекционными заболеваниями в бедных странах

В ходе Всемирного экономического форума в Давосе 22 международные фармацевтические компании, в т.ч. Pfizer, Merck & Co. (за пределами США и Канады - MSD), Novartis, Roche, Sanofi и GlaxoSmithKline заявили о намерении инвестировать 50 млн долл. в течение 3 лет на борьбу с онкологическими и другими неинфекционными заболеваниями в бедных странах, сообщает Reuters. Проект поддержан Всемирным банком.

Ранее основной целью глобальной фармотрасли в бедных и беднейших странах были инфекционные заболевания, в частности малярия. Компании поставляли туда вакцины, лекарственные препараты и противомоскитные сетки.

В настоящее время смертность от инфекционных заболеваний в этих странах снижается. Население становится более урбанизированным. Соответственно, развиваются заболевания, обусловленные западным образом жизни, в частности рак, сахарный диабет, а также заболевания сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей.

По данным ВОЗ, на неинфекционные заболевания приходится 70% смертей во всем мире, из которых почти три четверти – в странах с низким и средним уровнем доходов.

По словам исполнительного директора швейцарской фармкомпании Roche Северина Швана, его компания и другие фармпроизводители уже ввели в этих странах льготное ценообразование на свою продукцию.

Он убежден, что для того, чтобы пациенты в странах Африки, Азии и Латинской Америки могли в полной мере воспользоваться новейшими разработками в области медицины необходимо коренным образом изменить системы здравоохранения, особенно госпитальную инфраструктуру.