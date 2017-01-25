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Фармкомпании объединились для ускорения доступа врачей к цифровой информации о препаратах

25.01.2017

Шесть крупных фармкомпаний объединились для создания специальной системы, благодаря которой врачи и медицинские работники смогут быстрее и легче получить доступ к информации о лекарственных средствах, сообщает FiercePharma.

В группу Align Biopharma вошли фармкомпании Allergan, AstraZeneca, Biogen, GlaxoSmithKline, Novartis и Pfizer, а также производитель приложений в области биологии и медицины Veeva Systems.

Врачи сталкиваются с проблемой, связанной с доступом к цифровой информации о фармацевтических компаниях. В связи с тем, что спрос на цифровую информацию растет, медицинским работникам приходится разбираться с большим количеством цифровых источников. Так, по словам одного из врачей консультативного совета Align Biopharma, он пользуется электронной таблицей, которая заполнена множеством учетных записей и кодов доступа для различных фармкомпаний. Цель Align Biopharma – сделать так, чтобы медицинские работники могли получить доступ к большому количеству фармацевтических сайтов благодаря единой учетной записи.

Работа над системой будет завершена в первой половине года.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
информация
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK, LSE: GSK, NYSE: GSK) — британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
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Фармвестник-ТВ
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Кто успел, тот присел
Лед тронется
Бремя четырех
Лекарственная перезагрузка
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