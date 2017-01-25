Фармкомпании объединились для ускорения доступа врачей к цифровой информации о препаратах

Шесть крупных фармкомпаний объединились для создания специальной системы, благодаря которой врачи и медицинские работники смогут быстрее и легче получить доступ к информации о лекарственных средствах, сообщает FiercePharma.

В группу Align Biopharma вошли фармкомпании Allergan, AstraZeneca, Biogen, GlaxoSmithKline, Novartis и Pfizer, а также производитель приложений в области биологии и медицины Veeva Systems.

Врачи сталкиваются с проблемой, связанной с доступом к цифровой информации о фармацевтических компаниях. В связи с тем, что спрос на цифровую информацию растет, медицинским работникам приходится разбираться с большим количеством цифровых источников. Так, по словам одного из врачей консультативного совета Align Biopharma, он пользуется электронной таблицей, которая заполнена множеством учетных записей и кодов доступа для различных фармкомпаний. Цель Align Biopharma – сделать так, чтобы медицинские работники могли получить доступ к большому количеству фармацевтических сайтов благодаря единой учетной записи.

Работа над системой будет завершена в первой половине года.