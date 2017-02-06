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Express Scripts: в 2016 г. цены на брендированные препараты в США выросли почти на 11%

06.02.2017

По данным отчета, подготовленного крупнейшей американской компанией по управлению льготным обеспечением лекарствами (PBM) Express Scripts, в 2016 г. средняя цена на наиболее популярные в США брендированные лекарственные препараты выросла почти на 11%, сообщает Reuters.

Между тем, в отчете говорится, что компании удалось сдержать для своих клиентов темп роста расходов на рецептурные препараты до 3,8%, что на 27% ниже показателя 2015 г.

Кроме того, пациенты страховых компаний, являющихся клиентами Express Scripts, доплачивали в 2016 г. 14,6% стоимости рецептурного препарата против 14,8% годом ранее.

В 2016 г. Express Scripts запустила программу Inflammatory Conditions Care Value, направленную на снижение цен на препараты для лечения воспалительных заболеваний. По данным компании, каждые пять долларов, затраченные на рецептурные ЛС, приходятся на приобретение противовоспалительных препаратов.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
США
цены
лекарства
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