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Евросоюз одобрил препарат Xeljanz для лечения ревматоидного артрита

28.03.2017

Еврокомиссия одобрила препарат Xeljanz производства американской фармкомпании Pfizer для лечения умеренной или тяжелой формы ревматоидного артрита, cообщает Pharma Times.

Xeljanz применяется в комбинации с methotrexate для лечения пациентов, у которых не удалось добиться адекватного ответа на терапию модифицирующими течение заболевания противоревматическими лекарственными средствами. Регуляторы одобрили применение препарата и в качестве монотерапии в тех случаях, когда пациенту не подходит терапия methotrexate.

В 2013 г. Комитет по лекарственным препаратам для человека (CHMP) в структуре Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) не рекомендовал одобрение Xeljanz, заявив о том, что эффективность препарата не была продемонстрирована в достаточной степени. Однако в январе текущего года CHMP сообщил, что данное лекарственное средство способно уменьшать симптомы ревматоидного артрита, расширять физические возможности пациентов и замедлять прогрессирование заболевания.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Pfizer
ревматоидный артрит
Компании
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
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