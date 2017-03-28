Евросоюз одобрил препарат Xeljanz для лечения ревматоидного артрита

Еврокомиссия одобрила препарат Xeljanz производства американской фармкомпании Pfizer для лечения умеренной или тяжелой формы ревматоидного артрита, cообщает Pharma Times.

Xeljanz применяется в комбинации с methotrexate для лечения пациентов, у которых не удалось добиться адекватного ответа на терапию модифицирующими течение заболевания противоревматическими лекарственными средствами. Регуляторы одобрили применение препарата и в качестве монотерапии в тех случаях, когда пациенту не подходит терапия methotrexate.

В 2013 г. Комитет по лекарственным препаратам для человека (CHMP) в структуре Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) не рекомендовал одобрение Xeljanz, заявив о том, что эффективность препарата не была продемонстрирована в достаточной степени. Однако в январе текущего года CHMP сообщил, что данное лекарственное средство способно уменьшать симптомы ревматоидного артрита, расширять физические возможности пациентов и замедлять прогрессирование заболевания.