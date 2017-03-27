 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №9
Фармреслинг
Current issue #9, 2017
Весна по заказу
Поставки и подставы
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
117

Евросоюз одобрил первый биосимиляр препарата Humira компании Amgen

27.03.2017

Еврокомиссия одобрила биосимиляр препарата Humira (adalimumab), разработанный американской биотехнологической компанией Amgen, пишет Pharma Times. Оригинальный препарат производит американская фармацевтическая компания AbbVie.

Amgevita был одобрен по тем же показаниям, что и оригинальный препарат, в том числе для лечения умеренной или тяжелой формы ревматоидного артрита, псориатического артрита и умеренной или тяжелой формы болезни Крона.

Еврокомиссия одобрила Amgevita после того, как научные консультанты заявили о том, что биосимиляр практически эквивалентен оригиналу по эффективности и безопасности.

В прошлом году объем продаж Humira составил около 16 млрд долл.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
10.03.2017 Фармпроизводители призвали врачей с осторожностью назначать биосимиляры
20.02.2017 К 2020 г. объем индийского рынка биосимиляров может превысить 1 млрд долл.
09.01.2017 Биосимиляр Humira достиг первичной конечной точки эффективности
13.12.2016 Верховный суд США отказался разбирать патентные споры в отношении биоаналогов
04.10.2016 Samsung Bioepis добивается одобрения биоаналога Herceptin
Метки
Humira
биоаналоги
Компании
AbbVie AbbVie – американская биофармацевтическая компания, основана 1 января 2013 г. после разделения Abbott Laboratories. AbbVie котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), на бирже NYSE Euronext Paris, начиная с 2 января 2013 года, под символом «ABBV». Штаб-квартира в городе Северный Чикаго, штат Иллинойс.
Amgen Amgen Inc. — мультнациональная биофармацевтическая компания, штаб квартира Amgen расположена в Южной Калифорнии в городе Cаузенд Оукс, с представительствами в более чем 50 странах.
Фармвестник-ТВ
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №9
Фармреслинг
Current issue #9, 2017
Весна по заказу
Поставки и подставы
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Март 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
27.03 — 28.03 XI Национальный Конгресс «ФармакоЭкономика 2017»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения