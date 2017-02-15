Еврокомиссия одобрила Olumiant для лечения ревматоидного артрита

Европейская комиссия одобрила препарат Olumiant (baricitinib) американской фармацевтической компании Eli Lilly для лечения взрослых с умеренной или тяжелой формой активного ревматоидного артрита, cообщает Pharma Times.

Препарат может применяться в качестве монотерапии или в комбинации с methotrexate для лечения взрослых пациентов с умеренной или тяжелой формой активного ревматоидного артрита, у которых не удалось добиться адекватного ответа на противоревматические препараты, модифицирующие течение заболевания (DMARD).

Olumiant cтал первым ингибитором Янус-киназы (JAK), одобренным в ЕС для лечения ревматоидного артрита.

В ходе клинических исследований Olumiant продемонстрировал большую эффективность по сравнению со стандартной терапией methotrexate и Humira (adalimumab).

В 2009 году Eli Lilly и американская Incyte заключили лицензионное соглашение по разработке и коммерциализации baricitinib. Согласно соглашению, в результате одобрения Incyte получит поэтапный платеж в размере 65 млн долл.