Еврокомиссия одобрила Alecensa для лечения ALK-положительного немелкоклеточного рака легкого

Европейская комиссия одобрила препарат Alecensa швейцарской фармацевтической компании Roche для лечения взрослых пациентов с ALK-положительным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ), которые ранее проходили терапию crizotinib, сообщает Pharmaceutical Business Review. Препарат будет применяться в качестве монотерапии.

В ходе клинических исследований выяснилось, что в результате терапии Alecensa опухоль уменьшилась у 52,2% пациентов с прогрессирующим ALK-положительным немелкоклеточным раком легкого.

По словам директора по разработкам Roche Сандры Хорнинг, ежегодно по всему миру ALK-положительный немелкоклеточный рак легкого диагностируется у 75 тыс. человек.