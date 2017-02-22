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Еврокомиссия одобрила Alecensa для лечения ALK-положительного немелкоклеточного рака легкого

22.02.2017

Европейская комиссия одобрила препарат Alecensa швейцарской фармацевтической компании Roche для лечения взрослых пациентов с ALK-положительным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ), которые ранее проходили терапию crizotinib, сообщает Pharmaceutical Business Review. Препарат будет применяться в качестве монотерапии.

В ходе клинических исследований выяснилось, что в результате терапии Alecensa опухоль уменьшилась у 52,2% пациентов с прогрессирующим ALK-положительным немелкоклеточным раком легкого.

По словам директора по разработкам Roche Сандры Хорнинг, ежегодно по всему миру ALK-положительный немелкоклеточный рак легкого диагностируется у 75 тыс. человек.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
одобрение
Евросоюз
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