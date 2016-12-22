Emicizumab продемонстрировал эффективность в ходе клинических исследований

Экспериментальный препарат для лечения гемофилии emicizumab швейцарской фармкомпании Roche продемонстрировал эффективность в ходе III фазы клинических исследований, сообщает Reuters.

АСЕ910 находится под пристальным вниманием как препарат, способный изменить подходы к лечению гемофилии.

В ходе клинических исследований все вторичные конечные точки были достигнуты. «У пациентов, получавших профилактическую терапию emicizumab, уменьшилось количество эпизодов кровотечений по сравнению с пациентами, не получавшими профилактического лечения», - сообщили представители компании. Наиболее частым побочным эффектом было развитие реакции в месте инъекции.

Roche ожидает, что потенциальные продажи АСЕ910 на рынке гемофилии составят около 11 млрд. долл. в год, а препарат станет конкурентом более традиционных Feiba ирландской компании Shire и NovoSeven датской Novo Nordisk.

Ранее в результате клинических исследований препарата у четверых пациентов были зафиксированы серьезные побочные эффекты: два случая тромбоэмболии и два случая тромботической микроангиопатии.