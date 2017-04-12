EMA утвердило новые правила реагирования на заявления о нарушениях при производстве или проведении клинических исследований лекарственных средств, сообщается на официальном сайте организации.

Теперь в результате сообщения о нарушении, направленного в EMA работником предприятия, организация будет начинать проверку и принимать необходимые меры для его устранения.

Для получения обращений была создана электронная почта - reporting@ema.europa.eu. Сообщается, что конфиденциальность источника гарантируется.

С 2013 г. EMA получило 43 сообщения о нарушении при производстве или проведении клинических исследований. До настоящего времени не существовало общих правил реагирования на подобные обращения.