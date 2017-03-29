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EMA присвоило орфанный статус препарату Epidiolex для лечения синдрома Леннокса-Гасто

29.03.2017

Британская биофармацевтическая компания GW Pharmaceuticals plc, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже лекарственных препаратов на основе марихуаны, объявила о том, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) присвоило орфанный статус препарату Epidiolex (cannabidiol или CBD) при применении для лечения синдрома Леннокса-Гасто (форма эпилепсии детского возраста), сообщает FirstWord Pharma.

Ранее европейский регулятор присвоил аналогичный статус этому препарату для лечения синдрома Драве, который является тяжелой формой младенческой эпилепсии.

В США Epidiolex получил орфанный статус для лечения синдрома Леннокса-Гасто, синдрома Драве, комплекса туберозного склероза и младенческих судорог.

Кроме того, FDA присвоило препарату статус ускоренного рассмотрения при лечении синдрома Драве.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
орфанные препараты
GW Pharmaceuticals
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