EMA подтвердило безопасность препарата Uptravi

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило о том, что применение препарата для лечения легочной артериальной гипертензии (ЛАГ) Uptravi (selexipag) швейцарской биотехнологической компании Actelion может быть продолжено без внесения изменений в инструкцию по его применению, сообщает FirstWord Pharma.

EMA приступило к проверке безопасности препарата после гибели пяти пациентов во Франции.

По заключению экспертов Комитета по оценке фармаконадзорных рисков EMA, анализ предоставленных данных не выявил увеличения показателя смертности у пациентов, получающих Uptravi. Он соответствует показателям по другим препаратам для лечения ЛАГ.

Actelion приобретена американской Johnson & Johnson за 30 млрд долл.