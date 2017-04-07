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EMA подтвердило безопасность препарата Uptravi

07.04.2017

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило о том, что применение препарата для лечения легочной артериальной гипертензии (ЛАГ) Uptravi (selexipag) швейцарской биотехнологической компании Actelion может быть продолжено без внесения изменений в инструкцию по его применению, сообщает FirstWord Pharma.

EMA приступило к проверке безопасности препарата после гибели пяти пациентов во Франции.

По заключению экспертов Комитета по оценке фармаконадзорных рисков EMA, анализ предоставленных данных не выявил увеличения показателя смертности у пациентов, получающих Uptravi. Он соответствует показателям по другим препаратам для лечения ЛАГ.

Actelion приобретена американской Johnson & Johnson за 30 млрд долл.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Actelion Ltd.
EMA
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06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
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