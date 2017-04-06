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EMA готовится к переезду

06.04.2017

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) готовится к переезду после того, как Великобритания инициировала процесс выхода из состава Евросоюза (Brexit), сообщает FirstWord Pharma.

Исполнительный директор EMA Гвидо Рази призывает организацию как можно скорее определиться с новым местом расположения штаб-квартиры.

Между тем, попытка сменить адрес штаб-квартиры EMA до Brexit может быть затянута политическими дебатами о том, в какой стране она должна располагаться.

Гвидо Рази полагает, что предварительное решение может быть принято на заседании глав государств-членов Евросоюза, которое состоится в июне.

Он также не исключил возможности заключения совместного соглашения о взаимном признании одобрения лекарственных средств между Евросоюзом и Великобританией после Brexit.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
EMA
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20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
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