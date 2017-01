Eli Lilly покупает CoLucid Pharma за 960 млн долл.

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly and Co. объявила о приобретении публичной биофармацевтической компании CoLucid Pharmaceuticals Inc., сообщает NASDAQ. Сумма сделки составляет 960 млн долл. (46,50 долл. за акцию).

CoLucid Pharmaceuticals разрабатывает пероральный препарат для лечения острых приступов мигрени lasmiditan, относящийся к классу агонистов 5-HT(1F)-рецепторов.

В настоящее время препарат проходит одно из двух клинических исследований III фазы. Результаты второго исследования SPARTAN ожидаются во 2-й половине 2017 г. Если они будут положительными, заявка в FDA на рассмотрение lasmiditan может быть направлена в 2018 г.

Сделку планируется завершить к концу I квартала 2017 г.