Eli Lilly планирует инвестировать 850 млн долл. в расширение производства в США в 2017 г.

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly объявила о планах инвестировать в текущем году 850 млн долл. в развитие производственной деятельности в США, в т.ч. 85 млн долл. – в предприятие по производству шприц-ручек Trulicity (dulaglutide), сообщает FirstWord Pharma.

Как отметили в Eli Lilly, расширение производства является частью 5-летнего плана по увеличению производства противодиабетических препаратов в США. Еще 140 млн долл. будет вложено производство картриджей.

По словам представителя компании, инвестиции будут направлены во все сферы ее деятельности в США, в т.ч. исследовательские лаборатории и на другие цели.

Решение Eli Lilly инвестировать средства в производство в США вызвано ростом спроса на готовую продукцию компании, а также необходимостью разработки новых препаратов для лечения онкозаболеваний, сахарного диабета и боли.

Исполнительный директор Eli Lilly Дэвид Рикс отметил, что сумма инвестиций в деятельность в США за последние 10 лет составила около 5 млрд долл.