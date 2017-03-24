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Eli Lilly планирует инвестировать 850 млн долл. в расширение производства в США в 2017 г.

24.03.2017

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly объявила о планах инвестировать в текущем году 850 млн долл. в развитие производственной деятельности в США, в т.ч. 85 млн долл. – в предприятие по производству шприц-ручек Trulicity (dulaglutide), сообщает FirstWord Pharma.

Как отметили в Eli Lilly, расширение производства является частью 5-летнего плана по увеличению производства противодиабетических препаратов в США. Еще 140 млн долл. будет вложено производство картриджей.

По словам представителя компании, инвестиции будут направлены во все сферы ее деятельности в США, в т.ч. исследовательские лаборатории и на другие цели.

Решение Eli Lilly инвестировать средства в производство в США вызвано ростом спроса на готовую продукцию компании, а также необходимостью разработки новых препаратов для лечения онкозаболеваний, сахарного диабета и боли.

Исполнительный директор Eli Lilly Дэвид Рикс отметил, что сумма инвестиций в деятельность в США за последние 10 лет составила около 5 млрд долл.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Eli Lilly
Компании
Eli Lilly Eli Lilly and Company – глобальная фармацевтическая компания, основанная в 1876 г. химиком-фармацевтом, героем Гражданской войны в США полковником Элаем Лилли и названная в его честь. Штаб-квартира расположена в г. Индианаполис, штат Индиана.
Фармвестник-ТВ
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
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Март №9
Фармреслинг
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