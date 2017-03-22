Экспериментальный препарат serelaxin не прошел заключительную стадию клинических исследований

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis объявила о том, что ее экспериментальный препарат для лечения острой сердечной недостаточности serelaxin (RLX030) не достиг основного конечного показателя в ходе III фазы клинических исследований, сообщает FirstWord Pharma. Основным конечным показателем является сокращение случаев летального исхода по причине сердечно-сосудистой патологии в течение 180 дней и ухудшения состояния пациентов через пять дней после добавления препарата к стандартной терапии.

Целью клинического исследования RELAX-AHF-2, стартовавшего в октябре 2013 г. с участием 6,6 тыс. пациентов, была оценка эффективности, безопасности и переносимости serelaxin при применении в комбинации со стандартной терапией.

В 2014 г. FDA и европейские регуляторы отказались одобрять препарат и запросили у Novartis дополнительную информацию о его эффективности.

Аналитики полагают, что неудача с serelaxin заставит Novartis принять дополнительные меры по увеличению продаж препарата Entresto (sacubitril/valsartan), также предназначенного для лечения острой сердечной недостаточности и одобренного в США и Европе в 2015 г. В 2016 г. объем продаж препарата составил 170 млн долл. вместо прогнозируемых компанией 200 млн долл.