Американский миллиардер Джон Арнольд пожертвовал 500 тыс. долл. организации «Пациенты за доступные лекарства» (Patients for Affordable Drugs), целью которой является снижение цен на лекарственные средства, сообщает Bloomberg. Ранее фонд Джона и Лауры Арнольд выделил более 12 млн долл. на исследования в этой области.

Организация выступает за возможность обсуждения с фармпроизводителями цен на лекарственные препараты, покрываемые программой Medicare, а также за прозрачность ценовой политики фармкомпаний. Также основатели организации хотят обратить внимание политических деятелей на проблему высоких цен на препараты. Для этого они расскажут им реальные истории из жизни пациентов, которые страдают от заболеваний, требующих дорогостоящего лечения. Кроме того, будет создано онлайн-сообщество пациентов, борющихся с тяжелыми заболеваниями.

Организация, основанная Дэвидом Митчеллом, который проходит терапию от множественной миеломы, не принимает пожертвования от фармпроизводителей. Совместно со своей женой Николь, cтрадающей от рака молочной железы, он выделил 75 тыс. долл. на развитие организации.