 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
01.03 «7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
Экспортная декларация
Бремя социалки
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
93

Две компании обвиняются в фиксировании цены на hydrocortisone в Великобритании

03.03.2017

Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) обвинило фармацевтические компании Actavis и Concordia в фиксировании цены на препарат hydrocortisone в таблетках для лечения ряда опасных для жизни заболеваний, в т.ч. Аддисоновой болезни, сообщает BBC.

Регулятор утверждает, что компании заключили соглашения, в которых обязывались не конкурировать друг с другом. В результате цена за упаковку препарата выросла до 88 фунтов стерлингов.

Как заявил представитель CMA Эндрю Гроувз, соглашения были направлены на то, чтобы Actavis UK оставался единоличным поставщиком hydrocortisone.

Тем не менее, он добавил, что выводы регулятора пока являются предварительными и CMA рассмотрит доводы компаний перед вынесением окончательного решения.

В Actavis от комментариев отказались.

В декабре 2016 г. CMA обвинила Actavis в повышении цены на упаковку hydrocortisone в таблетках по 10 мг на 12000% в течение 8 лет – с 0,70 до 88 фунтов.

Месяцем ранее Pfizer и Flynn Pharma были оштрафованы на 90 млн фунтов за повышение цены на противоэпилептический препарат. Компании объявили о намерении опротестовать это наказание.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
10.02.2017 Сенаторы США заинтересовались повышением цены на автоинжектор Evzio
08.02.2017 ФАС усомнилась в том, что у «Адонис-Фарм» цены на лекарства лучшие в Армавире
06.02.2017 Росстат: в январе лекарства подорожали на 0,9%
06.02.2017 Express Scripts: в 2016 г. цены на брендированные препараты в США выросли почти на 11%
31.01.2017 Производители инсулинов обвиняются в фиксировании цен в США
Метки
рост
цены
Компании
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Фармвестник-ТВ
01.03 «7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
Экспортная декларация
Бремя социалки
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Март 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения