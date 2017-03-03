Две компании обвиняются в фиксировании цены на hydrocortisone в Великобритании

Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) обвинило фармацевтические компании Actavis и Concordia в фиксировании цены на препарат hydrocortisone в таблетках для лечения ряда опасных для жизни заболеваний, в т.ч. Аддисоновой болезни, сообщает BBC.

Регулятор утверждает, что компании заключили соглашения, в которых обязывались не конкурировать друг с другом. В результате цена за упаковку препарата выросла до 88 фунтов стерлингов.

Как заявил представитель CMA Эндрю Гроувз, соглашения были направлены на то, чтобы Actavis UK оставался единоличным поставщиком hydrocortisone.

Тем не менее, он добавил, что выводы регулятора пока являются предварительными и CMA рассмотрит доводы компаний перед вынесением окончательного решения.

В Actavis от комментариев отказались.

В декабре 2016 г. CMA обвинила Actavis в повышении цены на упаковку hydrocortisone в таблетках по 10 мг на 12000% в течение 8 лет – с 0,70 до 88 фунтов.

Месяцем ранее Pfizer и Flynn Pharma были оштрафованы на 90 млн фунтов за повышение цены на противоэпилептический препарат. Компании объявили о намерении опротестовать это наказание.