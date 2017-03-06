Dupixent показал положительные результаты

Французская фармкомпания Sanofi и американская биотехнологическая компания Regeneron сообщили о положительных результатах клинического исследования препарата для лечения атопического дерматита Dupixent (dupilumab), пишет Reuters.

В ходе исследования Dupixent в комбинации с топическими кортикостероидами продемонстрировал большую эффективность для лечения атопического дерматита, чем применение только топических кортикостероидов, которые часто назначаются для терапии этого заболевания.

В сентябре 2016 года FDA присвоило препарату статус приоритетного рассмотрения.