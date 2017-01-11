Дональд Трамп настаивает на немедленном аннулировании и замене Obamacare

Избранный президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в Конгрессе немедленно отменить Закон о доступном медицинском обслуживании (Obamacare), отметив, что его принятие в 2010 г. стало катастрофическим событием для американцев, сообщает FirstWord Pharma.

В интервью газете The New York Times он заявил, что отмена Obamacare должна состояться уже в течение ближайшей недели, а принятие нового закона – одновременно или вскоре после отмены.

Дональд Трамп подчеркнул, что не допустит принятия нового закона в области здравоохранения через 2 года после отмены Obamacare, как прогнозируют демократы.

Ближе к концу недели Конгресс планирует голосование по бюджетной резолюции на 2017 г., которое станет первым шагом в процессе отмены Obamacare.

Между тем, ряд сенаторов-республиканцев предложили продлить конечный срок направления на рассмотрение нового закона с 27 января до 3 марта 2017 г. По словам сенатора Роба Портмана, это даст дополнительное время новой администрации для принятия правильного решения.

По данным представителя администрации действующего президента США Барака Обамы, с 1 ноября по 24 декабря 2016 г. в рамках Obamacare медицинскую страховку получили более 11,5 млн американцев.