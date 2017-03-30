Дональд Трамп намерен прийти к компромиссу с демократами по законопроекту об отмене Obamacare

Президент США Дональд Трамп заявил сенаторам о том, что надеется прийти к консенсусу с демократами по законопроекту об отмене и замене Obamacare, сообщает Reuters.

Как именно Трамп собирается это сделать, он пока не пояснил, отметив лишь, что решение данного вопроса будет найдено в ближайшее время.

Ранее законопроект об отмене и замене Закона о доступном медицинском обслуживании, принятого Бараком Обамой в 2010 г., был снят с голосования в связи с тем, что документ отказались поддержать многие республиканцы, чьи голоса были необходимы для принятия законопроекта.

Авторы документа по замене Obamacare намерены ограничить расширение Medicaid и отменить финансирование этой программы, а также предоставлять гражданам страны налоговые льготы при покупке медицинской страховки. Предлагается также отменить штрафы для американцев, которые не приобрели страховку. Кроме того, если законопроект будет принят, страховщики смогут повышать цены на медицинские услуги для пожилых людей.