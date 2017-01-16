Дональд Трамп намерен охватить медицинским страхованием все население США

Избранный президент США Дональд Трамп намерен заменить Закон о доступном медицинском обслуживании (Obamacare) схемой, предусматривающей наличие медицинской страховки у каждого гражданина США, сообщает журнал Fortune. Об этом избранный президент рассказал в интервью газете Washington Post.

Дональд Трамп не раскрыл никакие детали своего плана, заявив, что работа над ним уже почти полностью завершена и что он ждет от Конгресса подтверждения назначения Тома Прайса на пост министра здравоохранения и социальных служб США.