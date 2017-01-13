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CVS Health Corp cнизила цену на дженерик EpiPen производства Impax

13.01.2017

Крупнейшая американская аптечная сеть CVS Health Corp. снизила цену автоинжектора Adrenaclick производства американской фармацевтической компании Impax Laboratories Inc., который является дженериком EpiPen голландского фармпроизводителя Mylan, сообщает Reuters.

Данный шаг стал результатом того, что страхования компания Cigna Corp включила в страховое покрытие дженериковую версию вместо оригинала.

Ранее одобренный FDA Adrenaclick продавался по цене 200 долл. за упаковку из двух автоинжекторов. Теперь цена дженерика составляет 109,99 долл. за упаковку как для застрахованных пациентов, так и для людей, не имеющих страховки.

Цена за упаковку EpiPen составляет 649,99 долл., а за дженерик, выпущенный Mylan – 339,99 долл.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
CVS Pharmacy
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23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
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