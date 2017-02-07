Carmat отзывает заявку о возобновлении клинических испытаний искусственного сердца

Производитель искусственного сердца компания Carmat приняла решение отозвать заявку, направленную в Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и продукции медицинского назначения Франции (ANSM), о возобновлении клинических исследований, сообщает Reuters.

В декабре прошлого года Carmat приостановила имплантации в связи со смертью пятого пациента, принимавшего участие в клинических исследованиях. По словам представителей компании, причиной летального исхода стал сбой в работе системы электропитания, который произошел ввиду неправильного обращения пациента с аккумулятором устройства, в результате чего оно перестало функционировать.

Carmat намерена подать заявку в ближайшем будущем, когда соберет дополнительную информацию, необходимую ANSM. Клинические испытания будут приостановлены до тех пор, пока регуляторные органы Франции не примут решение по их возобновлению.

Акции компании упали на 5,3% после интервью с ее генеральным директором Стефаном Пиа, который заявил о том, что во Франции таким инновациям, как искусственное сердце, не дают развиваться, хотя подобные устройства должны быть плодом тесного сотрудничества между правительством, компаниями, учеными и пациентами. По его словам, в США подход более гибкий и прагматичный.