Бывший министр финансов Нидерландов предложил ограничить прибыли фармкомпаний

Экс-министр финансов Нидерландов Ваутер Бос, ныне возглавляющий Медицинский центр Свободного университета Амстердама (VU Medical Centre in Amsterdam), предложил ограничить прибыли фармацевтических компаний в целях снижения цен на лекарства, сообщает DutchNews.nl.

В интервью газете Financieele Dagbad он заявил о необходимости установить максимальный размер прибыли фармкомпаний на уровне 10% вместо 20% и более в настоящее время.

Фармотрасль давно подвергается критике за высокие цены на лекарства. Некоторые препараты ежегодно обходятся бюджету и пациентам в десятки тысяч евро.