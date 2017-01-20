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Бывший министр финансов Нидерландов предложил ограничить прибыли фармкомпаний

20.01.2017

Экс-министр финансов Нидерландов Ваутер Бос, ныне возглавляющий Медицинский центр Свободного университета Амстердама (VU Medical Centre in Amsterdam), предложил ограничить прибыли фармацевтических компаний в целях снижения цен на лекарства, сообщает DutchNews.nl.

В интервью газете Financieele Dagbad он заявил о необходимости установить максимальный размер прибыли фармкомпаний на уровне 10% вместо 20% и более в настоящее время.

Фармотрасль давно подвергается критике за высокие цены на лекарства. Некоторые препараты ежегодно обходятся бюджету и пациентам в десятки тысяч евро.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
прибыль
Нидерланды
фармкомпании
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23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
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