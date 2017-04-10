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Бывший депутат Ассамблеи и 12 врачей продавали рецепты на опиоидные препараты

10.04.2017

Бывший депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк и еще 12 сотрудников трех клиник обвиняются в незаконной выдаче рецептов на опиоидные препараты, пишет Reuters.

Среди обвиняемых - Алек Брук-Красный, с 2005 по 2015 г. занимавший должность депутата законодательного собрания США, и владелец двух клиник врач Лазарь Фейгин.

Длительное расследование проводится еще с 2013 г., однако подозреваемые были арестованы только сейчас. В настоящее время правительство уделяет особое внимание проблеме злоупотребления опиоидными веществами, которая приобрела в США масштабы эпидемии.

Кроме того, сообщается, что мошенники заставляли пациентов, которым незаконно выписывали рецепты на oxycodone, сдавать анализы и проходить процедуры, в которых не было медицинской необходимости. Затем они выставляли Мedicare и Medicaid счета за ненужные процедуры.

Алек Брук-Красный был обвинен в преступном сговоре c клиниками. Его лаборатория проводила анализы мочи, в которых не было необходимости, а также фальсифицировала их результаты.

По незаконно выписанным рецептам было продано более 6 млн таблеток oxycodone на сумму от 60 до 100 млн долл.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
незаконная торговля
арест
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07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
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