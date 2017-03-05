Британские регуляторы предупреждают: онлайн-продажа лекарств может быть опасна

Люди должны быть осторожными, покупая лекарства в онлайн. К такому выводу пришла, Комиссия по контролю за медицинским обслуживанием (the Care Quality Commission (CQC) Великобритании. Она провела собственное расследование и обнаружила масштабные нарушения интернет-аптек, сообщает BBC.

Опасные находки

Британский регулятор взялся за проверку после того, как BBC Radio 5 Live провело исследование по интернет-продажам антибиотиков. Получилось, что на практике некоторые аптеки продают антибиотики, не соблюдая принципы, установленные NICE. В то время как в Англии не раз обращали внимание на проблему устойчивости болезней к антибиотикам.

CQC ознакомился с работой 11 рецептурных интернет-сервисов и нашел несколько аптек, несущих потенциальный риск для здоровья пациентов. При этом комиссия вовсе не говорит о вреде интернет-торговли лекарствами в принципе. Регулятор отметил, что есть хорошо организованные сервисы, а есть те, кто идет в обход правил.

«Некоторые из вэб-сайтов назначали несертифицированные лекарства, а также, что еще более опасно, препараты для лечения диабета, болезни Паркинсона, болезни сердца и лития для биполярного расстройства», – рассказал Radio 5 Live главный инспектор общей практики CQC, профессор Стив Филд.

Он добавил, что сегодня у пациентов есть возможность с минимальными проверками выходить в интернет, диагностировать свое заболевание, получать рецепт с помощью онлайн-сервисов. Основные нарушения также касаются недостаточной проверки идентичности пациентов, а также недостаточная гарантия того, что врачи, выдавшие рецепты онлайн, имеют достаточную квалификацию.

Рекомендации

По результатам расследования CQC опубликовала стандарты для интернет-аптек. В частности, они должны удостовериться, что онлайн-пациент соответствует фотографии на удостоверении личности, это можно делать, например, через Skype. Кроме того, интернет-аптеки должны убедиться, что пациенты понимают, какие лекарства они принимают, и получить разрешение обратиться к их семейному врачу.

Кроме того CQC приостановил работу сайта Treated.com, а представитель портала Риаз Вали рассказала BBC, что сервис исправит все недостатки. Еще один сайт – MD Direct Ltd – добровольно отменил регистрацию.

В свою очередь пациенты также должны быть осторожными. Они должны удостовериться, что врач, консультирующий по интернету, зарегистрирован в CQC, а интернет-аптека – в Генеральном фармацевтическом совете, проверить указан ли адрес аптеки, куда можно обратиться.