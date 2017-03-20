Bristol-Myers Squibb расширяет сотрудничество с CytomX

Американская фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb объявила о расширении соглашения о сотрудничестве с компанией CytomX, также расположенной в США, сообщает FirstWord Pharma. Изначальное соглашение подписано в 2014 г.

В рамках расширенного соглашения планируется совместная разработка до восьми экспериментальных противоопухолевых препаратов с использованием разработанной CytomX платформы Probody.

По условиям соглашения, Bristol-Myers Squibb осуществит авансовый платеж в размере 200 млн долл. и будет осуществлять дальнейшее финансирование каждой стадии исследований. Кроме того, CytomX получит еще до 448 млн долл. в качестве поэтапных платежей, в т.ч. в зависимости от достижения определенных задач в области разработки и регистрации в регуляторных органах. Также CytomX буде получать роялти с объема продаж каждого разработанного совместно препарата.