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Bristol-Myers Squibb может стать объектом для поглощения

22.02.2017

Инвестор-активист (инвестор, желающий активно влиять на деятельность публичной компании) Карл Айкен приобрел долю в американской фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Хотя количество приобретенных акций не разглашается, бумаги компании выросли на 5%.

По словам источников, Карл Айкен полагает, что Bristol-Myers Squibb является привлекательным объектом для поглощения благодаря своему портфелю экспериментальных препаратов.

Ранее источники сообщали, что ряд компаний рассматривают BMS в качестве объекта для поглощения.

Карл Айкен начал действовать после того, как BMS объявила о назначении трех новых членов совета директоров после переговоров с инвестиционной компанией JANA Partners, ставшей акционером BMS в IV квартале 2016 г., что также подхлестнуло слухи о возможной сделке по M&A.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Bristol-Myers Squibb
Компании
Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb (BMS) – американская фармацевтическая компания с штаб-квартирой в Нью-Йорке.
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21.02 «У редакционного камина» с Германом Клименко
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20.02 «Актуальный репортаж»: XII Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России»
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