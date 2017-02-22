Bristol-Myers Squibb может стать объектом для поглощения

Инвестор-активист (инвестор, желающий активно влиять на деятельность публичной компании) Карл Айкен приобрел долю в американской фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Хотя количество приобретенных акций не разглашается, бумаги компании выросли на 5%.

По словам источников, Карл Айкен полагает, что Bristol-Myers Squibb является привлекательным объектом для поглощения благодаря своему портфелю экспериментальных препаратов.

Ранее источники сообщали, что ряд компаний рассматривают BMS в качестве объекта для поглощения.

Карл Айкен начал действовать после того, как BMS объявила о назначении трех новых членов совета директоров после переговоров с инвестиционной компанией JANA Partners, ставшей акционером BMS в IV квартале 2016 г., что также подхлестнуло слухи о возможной сделке по M&A.