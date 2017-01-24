Больные туберкулезом в Индии будут получать медикаменты ежедневно

Верховный суд Индии обязал правительство страны предоставлять лекарственные средства больным туберкулезом ежедневно, сообщает Daily Times.

С октября 2017 года жители Индии смогут получать необходимое лечение ежедневно, а не трижды в неделю, как было до сих пор. По словам активиста, который подал петицию в суд, правительство приняло решение предоставлять медикаменты лишь три раза в неделю, несмотря на то, что ВОЗ утвердила ежедневное лечение от туберкулеза. Такая позиция правительства привела к рецидиву заболевания у многих пациентов.

В 2015 году в Индии было зафиксировано около 2,5 млн новых случаев заболевания туберкулезом. Ежегодно от этой болезни в Индии умирают около 200 тыс. человек.