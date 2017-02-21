Больницы Нидерландов совместно закупят противоопухолевые препараты для снижения затрат

8 клинических больниц при университетах Нидерландов планируют совместно приобретать противоопухолевые препараты, пытаясь снизить резко возрастающие затраты на лекарственные средства, пишет FirstWordPharma.

Сообщается, что план касается препаратов иммунотерапии, которые ежегодно обходятся в десятки тысяч евро на пациента.

По подсчетам Медицинского центра Университета Эразмуса, в прошлом году центр потратил на лекарственные средства 180 млн евро, тогда как в 2015 г. – 100 млн евро.

Представитель больницы Антони ван Левенгука (Амстердам) Рене Бернардс заявил о том, что закупка лекарственных средств у фармацевтических компаний поможет сократить ежегодные расходы со 100 тыс. евро до 2 тыс. евро на пациента.