Boehringer Ingelheim пойдет навстречу властям США для завершения сделки с Sanofi

Немецкая фармкомпания Boehringer Ingelheim продаст пять своих ветеринарных продуктов в США, чтобы урегулировать спор с Федеральной Комиссией по торговле (FTC), которая без этой продажи считает сделку по обмену активами между Boehringer Ingelheim и Sanofi неконкурентной.

В 2016 г. компании объявили об обмене активами, в результате которого Sanofi получает безрецептурный бизнес немецкой компании в обмен на свое ветеринарное подразделение Merial. Фармпроизводители уже получили одобрение в Европе.

28 декабря FTC объявил о своем решении и Boehringer Ingelheim согласилась. Компания продает три ветеринарные вакцины Eli Lilly, а также два средства от паразитов Bayer. Boehringer Ingelheim окажет необходимую помощькомпаниям, чтобы они могли начать производить эти продукты.

По мнению FTC, без выполнения этих условий сделка по обмену активами могла бы привести к росту цен.