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Boehringer Ingelheim пойдет навстречу властям США для завершения сделки с Sanofi

02.01.2017

Немецкая фармкомпания Boehringer Ingelheim продаст пять своих ветеринарных продуктов в США, чтобы урегулировать спор с Федеральной Комиссией по торговле (FTC), которая без этой продажи считает сделку по обмену активами между Boehringer Ingelheim и Sanofi неконкурентной.

В 2016 г. компании объявили об обмене активами, в результате которого Sanofi получает безрецептурный бизнес немецкой компании в обмен на свое ветеринарное подразделение Merial. Фармпроизводители уже получили одобрение в Европе.

28 декабря FTC объявил о своем решении и Boehringer Ingelheim согласилась. Компания продает три ветеринарные вакцины Eli Lilly, а также два средства от паразитов Bayer. Boehringer Ingelheim окажет необходимую помощькомпаниям, чтобы они могли начать производить эти продукты.

По мнению FTC, без выполнения этих условий сделка по обмену активами могла бы привести к росту цен.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
сделка
Компании
Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim — немецкая фармацевтическая компания. Основана в 1885 году в Ингельхайме (земля Рейнланд-Пфальц) немецким химиком Альбертом Берингером для производства винной кислоты
Eli Lilly Eli Lilly and Company – глобальная фармацевтическая компания, основанная в 1876 г. химиком-фармацевтом, героем Гражданской войны в США полковником Элаем Лилли и названная в его честь. Штаб-квартира расположена в г. Индианаполис, штат Индиана.
Sanofi Sanofi (до лета 2011 года Sanofi-Aventis) — диверсифицированная фармацевтическая компания. Является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций. Sanofi-Aventis работает более, чем в ста странах. Штаб-квартира компании находится в Париже.
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23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
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Current issue #42, 2016
2017
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