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Boehringer Ingelheim и Weill Cornell Medicine разрабатывают новые методы лечения ХОБЛ

17.02.2017

Немецкая фармацевтическая компания Boehringer Ingelheim совместно с учеными из колледжа Weill Cornell Medicine изучает новые методы терапии, благодаря которым может замедлиться или остановиться повреждение легочной ткани при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщает Pharma Times.

Для этого ученые Weill Cornell Medicine будут использовать свой опыт исследования хронических заболеваний дыхательных путей и методов лечения таких болезней, а Boehringer Ingelheim займется разработкой препаратов для лечения ХОБЛ. Совместная работа исследователей Weill Cornell Medicine и Boehringer Ingelheim над этой задачей продлится 3 года.

Ранее Weill Cornell Medicine и Boehringer Ingelheim подписали соглашение о совместной разработке новых методов лечения воспалительных заболеваний кишечника. В рамках сотрудничества Weill Cornell Medicine и Boehringer Ingelheim намерены разработать новые препараты для терапии трудноизлечимых заболеваний.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Boehringer Ingelheim
Компании
Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim — немецкая фармацевтическая компания. Основана в 1885 году в Ингельхайме (земля Рейнланд-Пфальц) немецким химиком Альбертом Берингером для производства винной кислоты
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06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
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Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Current issue #5, 2017
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