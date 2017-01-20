BMS не будет добиваться статуса ускоренного рассмотрения комбинации Opdivo/Yervoy

Американская фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb объявила о том, что она не будет добиваться присвоения FDA статуса ускоренного рассмотрения комбинированного применения препаратов Opdivo (nivolumab) и Yervoy (ipilimumab) в качестве терапии первой линии при раке легкого, сообщает FirstWord Pharma. Такое решение принято на основании имеющихся данных клинических исследований.

По мнению эксперта инвестиционно-аналитической компании Jefferies Group Джеффри Холфорда, одобрения комбинированной терапии следует ожидать во 2-й половине 2018 г. Акции Bristol-Myers Squibb упали на 6%.

В настоящее время Opdivo одобрен в США для лечения немелкоклеточного рака легкого, прогрессирующего в процессе или после химиотерапии препаратами платины, а также некоторых других онкозаболеваний, в частности меланомы, почечно-клеточного рака и рака головы и шеи.