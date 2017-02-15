Благодаря Obamacare большое число ВИЧ-инфицированных получили страховку

Благодаря Закону о доступном медицинском обслуживании (Obamacare) значительно повысился процент имеющих страховое покрытие ВИЧ-инфицированных людей, сообщает Reuters.

Исследование было проведено в связи с отменой Президентом США Дональдом Трампом закона Obamacare, в результате которого 20 млн американцев, прежде не имевших медстраховки, смогли ее получить.

Исследование, основанное на данных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), охватило пациентов, которые лечились или лечатся от ВИЧ-инфекции. Согласно его результатам, в масштабах всей страны программа Medicaid в 2014 году охватила 42% ВИЧ-инфицированных американцев, тогда как в 2012 (за год до вступления закона в силу) – лишь 36%. В масштабах штатов к 2014 году ВИЧ-инфицированных пациентов, попадающих под действие программы Medicaid, стало 51% по сравнению с 39% в 2012. Доля незастрахованных при этом упала с 13% до 7%.

Таким образом, исследование показало, что расширение программы Medicaid существенно изменило жизнь людей, страдающих от ВИЧ. В результате отмены Obamacare большинство больных, получивших страховое покрытие, могут его потерять, если штаты не найдут способ сохранить его для граждан с ВИЧ-инфекцией.