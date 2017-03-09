Бюджетное управление Конгресса США посчитает расходы на замену Obamacare

Демократическая партия США выразила беспокойство в связи с неизвестной суммой расходов на замену Закона о доступном медицинском обслуживании, а также влияния законопроекта по замене Obamacare на бюджет страны, cообщает Reuters.

Демократы назвали план, ранее обнародованный республиканцами, «подарком богатым» и заявили о невозможности продолжения дискуссии без указания того, во сколько обойдется бюджету страны замена Obamacare.

Прогнозированием расходов займется Бюджетное управление Конгресса США (CBO). По мнению некоторых республиканцев, от данной организации не следует ожидать точных расчетов, поскольку подсчеты CBO расходов на Obamacare оказались далеки от истины.

Крупнейшие врачебные сообщества США выступили против плана, представленного республиканцами. По их мнению, замена Obamacare приведет к тому, что многие пациенты потеряют страховку, а расходы на здравоохранение увеличатся.