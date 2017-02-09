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Биотехнологические компании выступили против указа Дональда Трампа об иммиграции

09.02.2017

Руководители более 160 биотехнологических компаний США выступили против указа Дональда Трампа об иммиграции, сообщает Pharmaceutical Business Review.

В числе компаний, подписавших письмо против данного указа - Biogen, Alnylam Pharmaceuticals, Seattle Genetics и Bluebird Bio. В письме указывается, что более половины исследователей области биомедицины, работающие в США, – выходцы из других стран. Кроме того, по мнению руководителей, из-за этого указа страна может потерять лидирующую позицию разработчика новых лекарственных средств, что приведет к снижению темпов борьбы с различными заболеваниями, а также негативно скажется на экономике США.

Указ, подписанный Трампом в январе 2017 года, запрещает въезд в США лицам из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
подписание
Дональд Трамп
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