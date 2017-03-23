Беларусь заинтересована в расширении фармсотрудничества с Индией

Беларусь заинтересована в увеличении числа совместных фармацевтических проектов с Индией, сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление председателя Совета Республики Михаила Мясниковича, сделанное в ходе встречи с представителями индийских фармацевтических компаний в рамках международной специализированной выставки "Здравоохранение Беларуси - 2017" в Минске.

В настоящее время Беларусь и Индия реализуют три инвестиционных проекта в области производства лекарств. Михаил Мясникович выразил надежду, что их станет больше по итогам визита в страну представителей индийских фармкомпаний, которые достаточно широко представлены на выставке.

Белорусско-индийское сотрудничество в целом Михаил Мясникович охарактеризовал как многопрофильное. Отношения двух стран развиваются не только в торговой, но и в инвестиционной сфере.

Беларусь и Индия реализуют много перспективных проектов в научно-технической сфере, в области подготовки кадров в вузах.

По словам Михаила Мясниковича, наличие совместных проектов является вкладом в будущее и гарантией того, что взаимодействие будет продолжаться.