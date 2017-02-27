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Bayer представила результаты операционной деятельности в России за 2016 г.

27.02.2017

Объем продаж Bayer в России по медико-биологическим направлениям бизнеса составил 643 млн евро, говорится в пресс-релизе. Продажи с учетом колебаний курсов валют выросли на 21,4%. Штат сотрудников на конец 2016 года составил примерно 1,9 тыс. человек.

Как заявил генеральный представитель Bayer в России и СНГ Нильс Хессманн, компания смогла добиться высоких результатов благодаря эффективной стратегии развития всех дивизионов компании. Он особенно отметил, что в прошлом году произошло значимое событие для Bayer – компания расширила портфель локализованных продуктов, подписав соглашение с НТФФ «Полисан» о производстве на мощностях завода ключевого продукта Bayer в области кардиологии.

Объем продаж дивизиона Pharmaceuticals (направление рецептурных лекарственных средств) составил 255 млн евро. Рост с учетом колебаний курсов валют составил 21,2%.

Значимые темпы роста в дивизионе Pharmaceuticals были зафиксированы в таких терапевтических направлениях, как женское здоровье, сердечно-сосудистые заболевания и онкология. Двузначный темп роста продемонстрировали продукты из линейки Джес, а также препарат Ксарелто и Нексавар. В 2016 г. были выведены на российский рынок такие значимые лекарственные препараты, как Стиварга для лечения колоректального рака, новый антибиотик Сивекстро® и Эйлeа, инновационный препарат для лечения офтальмологических заболеваний. Важным событием стал запуск новой линии по производству контрастных средств Bayer в партнерстве с НТФФ «Полисан». Были выпущены тестовые партии контрастных средств Bayer Ультравист, Магневист и Гадовист. Старт коммерческого производства намечен на 2018 г. В 2016 г. концерн расширил свое сотрудничество с НТФФ «Полисан» - согласно новому договору Bayer осуществляет трансфер технологий по производству перорального антикоагулянта Ксарелто.

Дивизион Consumer Health (направление безрецептурных лекарственных средств) продолжает успешно развивать свой бизнес, несмотря на сложную экономическую ситуацию и снижение покупательской активности. Объем продаж дивизиона Consumer Health составил 226 млн евро. Рост с учетом колебаний курсов валют составил 8,3%.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Bayer
Фармвестник-ТВ
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22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
22.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #2
21.02 «У редакционного камина» с Германом Клименко
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