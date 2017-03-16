Bayer ищет новые возможности для развития бизнеса в Китае

Немецкая химико-фармацевтическая компания Bayer считает китайский рынок одним из важнейших и ищет возможности для дальнейшего развития бизнеса, в т.ч. в сфере здравоохранения, сообщает China Daily со ссылкой на слова президента китайского подразделения компании Селины Чю.

По ее ловам, Китай является третьим по объему рынком Bayer и важным источником роста.

Она отметила, что принятая Правительством КНР в 2016 г. программа Healthy China 2030 подразумевает развитие медицинской промышленности и обеспечение безопасности лекарственных средств.

В 2016 г. Bayer инвестировала 100 млн в евро в расширение предприятия по производству фармупаковки в Пекине.