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Barr Labs урегулировала коллективный иск в отношении антибиотика Cipro

27.01.2017

Американская фармацевтическая компания Barr Laboratories Inc (подразделение израильской Teva Pharmaceutical Industries Ltd) урегулировала коллективный иск, в котором утверждалось, что компания намеренно задерживала вывод на рынок аналога антибиотика Cipro немецкой фармкомпании Bayer AG сообщает Reuters. По условиям соглашения, Barr заплатит штраф в размере 225 млн долл.

Рассмотрение коллективного иска началось в 2000 в суде штата Калифорния. Истцы, которыми являются жители штата, принимающие Cipro, утверждают, что Bayer заплатила Barr 398 млн долл. за то, чтобы американская компания не выводила на рынок свой дженерик. Ранее Bayer подала в суд на Barr, обвинив компанию в нарушении патентных прав на Cipro.

В декабре 2016 г. Teva Pharmaceutical уже была оштрафована на 519 млн долл. в рамках урегулирования обвинений в коррупции за рубежом, в т.ч. в России, на Украине и в Мексике.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Barr Laboratories
Teva Pharmaceutical Industries
Компании
Teva Teva Pharmaceutical Industries — израильская фармацевтическая компания, крупнейший в мире производитель непатентованных лекарственных средств (дженериков).
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09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
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Январь №2
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