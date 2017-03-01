Avelumab получил очередной статус приоритетного рассмотрения FDA

FDA присвоило статус приоритетного рассмотрения препарату для лечения метастатической уротелиальной карциномы avelumab, разрабатываемому совместно немецкой фармацевтической компанией Merck KGaA (в США и Канаде – EMD) и американской Pfizer, сообщает Pharma Times.

Лекарственное средство предназначено для лечения пациентов, болезнь которых прогрессировала в процессе или после химиотерапии препаратами платины.

FDA примет решение касательно avelumab до конца августа 2017 года.

Ранее FDA присвоило препарату статусы принципиально нового лекарственного средства, ускоренного рассмотрения, приоритетного рассмотрения при метастатической карциноме Меркеля, а также орфанный статус.