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Avelumab получил очередной статус приоритетного рассмотрения FDA

01.03.2017

FDA присвоило статус приоритетного рассмотрения препарату для лечения метастатической уротелиальной карциномы avelumab, разрабатываемому совместно немецкой фармацевтической компанией Merck KGaA (в США и Канаде – EMD) и американской Pfizer, сообщает Pharma Times.

Лекарственное средство предназначено для лечения пациентов, болезнь которых прогрессировала в процессе или после химиотерапии препаратами платины.

FDA примет решение касательно avelumab до конца августа 2017 года.

Ранее FDA присвоило препарату статусы принципиально нового лекарственного средства, ускоренного рассмотрения, приоритетного рассмотрения при метастатической карциноме Меркеля, а также орфанный статус.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Pfizer
Merck KGaA
Компании
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
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