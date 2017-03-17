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AstraZeneca заключила соглашение с Circassia Pharmaceuticals

17.03.2017

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca заключила стратегическое соглашение с британской Circassia Pharmaceuticals о совместной разработке и коммерциализации в США препаратов для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) Tudorza (aclidinium bromide) и Duaklir (formoterol fumarate/aclidinium bromide), сообщает FirstWord Pharma.

Tudorza одобрен FDA и выведен на американский рынок в 2012 г. Направление заявки на Duaklir ожидается в 2018 г.

По условиям соглашения, AstraZeneca получит обыкновенные акции Circassia Pharmaceuticals на сумму 50 млн долл. Кроме того, компания получит еще 100 млн долл., если Duaklir будет одобрен американским регулятором 30 июня 2019 г. или ранее.

В случае, если Circassia примет решение лицензировать права на Tudorza в США третьей стороне, компания заплатит AstraZeneca дополнительно 80 млн долл.

Circassia также инвестирует в R&D 62,5 млн долл.

Акции Circassia выросли на 30%.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
AstraZeneca
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
Фармвестник-ТВ
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СВЕЖИЙ НОМЕР
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